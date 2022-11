CiccioGamer89 nei guai | lo Youtuber non ha dichiarato al fisco oltre un milione di euro

Corriere Roma

Negli ultimi 5 anni aveva 'dimenticato' di dichiarare al Fisco oltre 1milione di euro di compensi il noto youtuber romano. I finanzieri lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica per omessa dichiarazione dei redditi e dell'Iva. Le Fiamme Gialle del Primo Nucleo Operativo Metropolitano hanno fatto ...guai, lo Youtuber non ha dichiarato al fisco oltre un milione di euro Sul finire degli anni settanta e i primi anni ottanta ritrovò una inaspettata popolarità presso il pubblico dei ... CiccioGamer89, lo youtuber denunciato per evasione fiscale CiccioGamer, nome d'arte di Mirko Alessandrini (classe '89), e noto anche come CiccioGamer89 o semplicemente Ciccio ... portando una fetta di utenti ad accanirsi contro di lui nei commenti sotto i ...CiccioGamer, nome d'arte di Mirko Alessandrini (classe '89), e noto anche come CiccioGamer89 o semplicemente Ciccio, è lo youtuber italiano, sedicesimo per numero di ...