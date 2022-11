CiccioGamer89 denunciato per evasione da 1 milione di euro

(Di sabato 19 novembre 2022) (Adnkronos) – Negli ultimi cinque anni aveva ‘dimenticato’ di dichiarare al Fisco oltre undidi compensi. Per questo il noto youtuberè statodalla Gdf di Roma per l’ipotesi di reato di omessa dichiarazione dei redditi e dell’Iva, avendo superato le soglie minime di punibilità previste dalla normativa penale-tributaria. Su segnalazione del Nucleo Speciale Entrate, le Fiamme Gialle del 1° Nucleo Operativo Metropolitano hanno svolto accertamenti sulla posizione fiscale sia dell’uomo, tra i più affermati in Italia, per numero di follower (oltre 3,5 milioni) e 2 milioni di iscritti al suo canale, che della società a lui riconducibile, appurando l’omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, nonostante avesse percepito attraverso ...

