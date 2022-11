Chi sarà il centravanti del futuro della Nazionale Italiana? C’è l’indizio

Leggi su rompipallone

(Di sabato 19 novembre 2022) Il CT, Roberto Mancini, è intervenuto in conferenza stampa da Vienna, dove domani è in programma il match amichevole con l’Austria, ultimo impegno del 2022. Ecco quanto evidenziato: Austria Italia, la conferenza stampa del CT Mancini “La partita è un buon test, soprattutto per i ragazzi più giovani. Vediamo se le cose fatte a Tirana possono migliorare, questoun test più difficile e ci farà capire se può essere riproposto quanto fatto vedere con l’Albania. Quella con l’Austria è stata una delle gare più difficili all’Europeo. Rivincita? I giocatori subito dopo l’eliminazione dal Mondiale l’hanno dimostrato. È vero che abbiamo perso con l’Argentina, ma poi s’è vista la voglia di riprendere subito, soprattutto nei ragazzi. L’abbiamo dimostrato in Nations League, vincendo un gruppo ...