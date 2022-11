Chi è Kadioglu | il calciatore accostato al Napoli sul mercato

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 19 novembre 2022)– La dirigenza azzurra è a lavoro per fornire a Luciano Spalletti una rosa completa anche per il futuro. In vista della prossima sessione invernale die non solo, il progetto degli azzurri è continuare sulla falsa riga delestivo, ovvero acquistare giovani calciatori semi-sconosciuti che non gravino troppo sulle casse del club, tentando quindi nuovi colpi alla Kvaratskhelia e alla Kim.Non a caso i partenopei hanno posto la loro attenzione su tre giocatori del Fenerbahce, ex squadra del difensore sudcoreano Kim Minjae e di ElJif Elmas, vale a dire: i centrocampisti Ferdie Miguel Crespo, e il giovane trequartista Arda Guler. Ferdi, jolly del centrocampo ...