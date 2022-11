”Che spettacolo di bambola” | Nicole Daza | il selfie impressiona e fa sognare – FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 19 novembre 2022) ”Chedi”:, moglie di Jacobs, è assolutamente on fire su Instagram con i nuovi contenuti messi in evidenza. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM, moglie di Marcell Jacobs, è nata in Ecuador nel ’93. Trasferitasi da bambina in Italia, è di fatto diventata italiana a tutti gli effetti Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.