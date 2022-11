Cessione Inter | nuovi incontri per Zhang | tifosi al settimo cielo

(Di sabato 19 novembre 2022) In casal’argomentodel club è sempre nei pensieri deial lavoro e presto potrebbero esserci aggiornamenti. Negli ultimi anni l’della proprietà cineseha dovuto fare i conti con un importante austerity. Il club nerazzurro ha ceduto pedine chiave negli anni come Hakimi e Lukaku e la dirigenza ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Fcinternews.it

...L'vuole Marcus Thuram a gennaio . Per l'attaccante francese, in scadenza di contratto a giugno con il Borussia Monchengladbach, serve un extra budget da 10 milioni di euro oppure ladi ...: c'è Thuram, chi va via I nerazzurri vogliono l'attaccante francese a gennaio, il primo ... Sampdoria, ecco un fondo anglo - americano : laè vicina. Nella GALLERY le prime pagine dei ... Cessione Inter, Festa (Sole 24 Ore): "Zhang, incontri negli Stati Uniti con fondi di private equity e... Robin Gosens è sempre più lontano dall'Inter, ma più che a una cessione si pensa a uno scambio. Tra i giocatori che potrebbero ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...