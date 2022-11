Centrale del Latte di Roma | ecco chi è il nuovo acquirente dopo l’uscita della Parmalat

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 19 novembre 2022)l’annunciata uscita die il ritorno in Campidoglio del 75% delle quote di sua proprietà, arriva una svolta nella vertenzadeldi. C’è un possibilepronto al rilancio. Segnale senz’altro positivo quest’ultimo per i circa 160 dipendenti preoccupati per la chiusura dell’azienda.delsi ferma, lavoratori a rischio: cosa sta succedendo Le parole di Lorenzoni sul possibiledel‘Ariete fattoriaSano è un’azienda locale che si è caratterizzata negli anni nella trasformazione del buon ...