Centinaia di milioni di neuroni nell' intestino | ecco cosa regolano | perché la pancia è il secondo cervello

(Di sabato 19 novembre 2022) Esiste una connessione tra ile la nostra? Il dottor Micheal Gershon della Columbia University ha elaborato la teoria dei due cervelli . Il medico sostiene che, nel nostroci sianodidichel'ansia e lo stress conseguentemente grazie ad una corretta nutrizione si ottiene benessere fisico e psicologico. Pensieri negativi , stress provocano l' aumento della mobilità intestinale, rilasciando citochine che portano all'aumento della sensibilità e dell'infiammazione della muintestinale. Il cibo ha una valenza fondamentale, quindi una dieta mediterranea consente di mantenere in salute il nostroe quindi il nostro stato psicologico. Non devono mancare sulle nostre ...

