Celebrity Hunted 3 | Ciro Priello e Fabio Balsamo | «Amicizia | ansie e attese»

(Di sabato 19 novembre 2022) Che la fuga abbia inizio. È in esclusiva su Prime Video la terza stagione di– Caccia all’uomo, i cui primi tre episodi sono disponibili dal 17 novembre e gli ultimi tre dal 24 novembre. Il reality thriller Original italiano prodotto da Endemol Shine Italy torna, così, dopo due stagioni di successo con un cast eterogeneo e uno spirito che vuole aggiungere più divertimento. Complice anche la presenza didei The Jackal, che come i compagni di avventura sono partiti dal cuore di Firenze per seminare i loro hunters percorrendo in lungo e in largo lo stivale. Credits: Prime Video & Amazon StudiosCredits: Prime Video & Amazon Studios“L’idea di poter fare un viaggio insieme più come persone che come artisti ci ha convinto a ...