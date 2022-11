C' è un sospettato per i tre omicidi di Roma | ecco di chi si tratta Decisiva una supertestimone

Svolta nelle indagi, gli inquirenti lo stanno ascoltandocapire se sia l'autore degli ...C'è un primoi tre omicidi avvenuti giovedì mattina in zona Prati a Roma, nella zona del Tribunale della capitale ma anche di studi televisivi. A perdere la vita il 17 novembre erano state tre ...C'è un sospettato per i tre omicidi di donne avvenuti a Roma giovedì mattina. In base a quanto si apprende, il cerchio si sta stringendo intorno ad un uomo la cui posizione è al vaglio degli ...La FIA è disponibile a indagare sull'incidente di Perez nelle qualifiche del GP Monaco, verificando se è stato fatto di proposito o meno ...