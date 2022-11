Caso-Montesano a Ballando? Cosa proprio non torna | bomba del signore della tv

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 19 novembre 2022) Si è parlato e si parla ancora molto, di una maglietta, indossata da Enricocon le stelle, dove si legge: «Memento audere semper» e anche «X Mas». Sicuramente è imbarazzante, anche se non è da oggi chetestimonia insofferenza per quel che lo circonda. Non a, è stato uno dei più grandi assertori del "no vax" all'epoca del vaccino. Mi viene in mente che, probabilmente Enrico ha qualcon la "x", x di X Mas e x di "no vax". Può essere, ma può anche essere che qualcuno si poteva accorgere di quella maglietta, da non proporre in prima serata in televisione. Dico la verità: non so nemmeno quanto quella maglietta rappresenti un'idea politica di Enricoo se non sia soltanto una sua voglia di provocazione. Da qualche parte leggo che ...