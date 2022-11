Carta del docente 500 euro spetta anche agli educatori Docenti precari ancora esclusi | per loro uno spiraglio dalla vittoria della CGUE

(Di sabato 19 novembre 2022) Ladel, bonus 500: così ha stabilito la sentenzaCassazione Civile Num. 32104/22. Nella sentenza si afferma che ladall’importo di 500indistintamente a tutto il personale, ivi incluso quello educativo rilevandosi l’illegittimità del mancato riconoscimento al personale eventualmente escluso per ragioni che non trovano fondamento alcuno nel contesto normativo vigente. L'articolo .

...dalla pagina ufficialeprodotto , compilando il modulo con i dati personali attivando così l'offerta di quattro confezioni a 49,99 invece di 200 con pagamento possibile soltanto con Paypal,...Ecco allora oggi al '' sold out (28mila fedeli) un'inedita versione dei campionimondo ... ma sullanon c'è storia: pur prudenti in maniera lusinghiera, gli allibratori ci danno battuti con ...Le carte di credito, rispetto al passato, hanno raggiunto standard di sicurezza molto elevati. Ma qual è la carte migliore in tal sensoRugby Italia - Sudafrica diretta live oggi 19 novembre a Genova, gli azzurri di Michele Lamaro sfidano i campioni del mondo GENOVA Un inspiegabile fenomeno quantistico deve avere capovolto ...