Calenda | “Nessun rischio che Azione diventi la ‘stampella’ del governo”

(Di sabato 19 novembre 2022) NAPOLI – Per Carlo(foto) non c’èchepossa diventaredelperché “noi a questoabbiamo sempre votato contro, poi se porterà delle cose positive voteremo a favore”. “Noi stiamo costruendo una grande area liberaldemocratica che è aperta a +Europa, ai riformisti del PD che non trovano più casa lì, è aperta alle persone che hanno militato in Forza Italia ma che si sono stancati di essere portati sulle posizioni di Salvini e che deve costruire un grande partito di centro che metta insieme i liberali, i riformisti e i popolari”, conclude. L'articolo L'Opinionista.

Agenzia askanews

