Calenda all’Assemblea di Azione | «Dialetti nelle scuole? Idea idiota» Poi attacca la Lega sull’autonomia

Leggi su open.online

(Di sabato 19 novembre 2022) L’di insegnare ia scuola «è una cosa semplicemente» secondo Carlo, che a Napoli, in occasione dell’assemblea nazionale di, ha definito così la proposta della. Secondo il leader del Terzo polo, l’inziativa ha poco senso soprattutto perché «oggi alla fine del secondo ciclo di studi i ragazzi risultano meno preparati di tutti gli altri Paesi europei», aggiunge. La critica viene espressa in un generale rifiuto della decentralizzdel potere.si dice «molto preoccupato del progetto dell’autonomia di Calderoli» e «molto contento che la Meloni abbia fermato tutto». Secondo il leader di, «bisogna mettere i campani in grado di avere una sanità come quella che hanno i lombardi o in ...