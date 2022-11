Calenda a Napoli | Carfagna parla al Sud | la eleggeremo presidente di Azione Lei | Una bella sfida

... sulla Lombardia il Pd ha fatto una scelta strana, ha candidato una persona molto vicina al Movimento 5 Stelle e arriveranno terzi", le parole dia margine dell'Assemblea di Azione aAll' assemblea nazionale di Azione , al teatro Politeama di, il segretario Carloinveste l'ex ministra berlusconiana come successora di Matteo Richetti alla presidenza del partito. E ...Per Carlo Calenda l’assemblea nazionale di Azione, a Napoli, rappresenta l’occasione per sancire l’accordo di federazione con Italia Viva e lanciare l’ex forzista ...Il leader all'assemblea nazionale del partito: "Autonomia Preoccupa il progetto di Calderoli, bene lo stop di Meloni". E sul dialetto nelle ...