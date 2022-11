Calderoli “Il Sud dimostri quanto vale | il centralismo ha fallito”

Leggi su iltempo

(Di sabato 19 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sono pronto a riscrivere la bozza sull'autonomia differenziata. Guardo il Paese dalla parte del Sud, perchè il Nord lo conosco già”. Roberto, ministro leghista degli Affari regionali e delle Autonomie, è convinto che questa sia la volta buona per il federalismo. “L'Autonomia – spiega in un'intervista a la Repubblica – consentirà alle Regioni che vanno meno veloci di mettersi al passo con quelle che corrono. Nessuno pensa a 20 scuole, ma a funzioni che creeranno maggiore efficienza. E' lo Stato centrale che hafinora accentuando le disparità”. E assicura: “Prima di far partire l'autonomia garantiremo uguali diritti sociali e civili, i cosiddetti Lep, i livelli essenziali di prestazione”.“Il Paese – sottolinea -, oggi, non viaggia a due velocità, ma a 4 o 5 velocità. Non è colpa dell'Autonomia che ancora non c'è, ma ...