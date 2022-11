Calciomercato Milan – Occhi sulla difesa | Kiwior rinnova con lo Spezia

Il Milanista

Commenta per primo L'ex vice di Edy Reja al Napoli, Fabio Viviani, parla a 1 Station Radio: 'Per lo scudetto conquistato lo scorso anno, è quasi un obbligo inserire il. Credo che i rossoneri siano i veri antagonisti, anche se la Juve può dare sempre fastidio e l'Inter ha le qualità per arrivare in fondo. Tutto dipenderà dal club azzurro'Spezia, i liguri vogliono blindare Kiwior: pronto per lui un rinnovo con una clausola ... Ilera già pronto a spendere circa 18 mln, ma tutti i discorsi saranno rimandati ... Calciomercato Milan / Confermata la nostra notizia: “Colpo da 30 milioni” Prende forma l'ipotesi Armando Broja, 21enne del Chelsea che sta trovando poco spazio con la maglia dei Blues, come rinforzo invernale per il Milan ...Ibrahimovic condurrà "Striscia la notizia": fissata la data. L'annuncio ha scatenato l'entusiasmo di migliaia di tifosi del Milan ...