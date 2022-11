Calciomercato Juventus | occhi su Malo Gusto

Leggi su 11contro11

(Di sabato 19 novembre 2022) Ildi Gennaio si avvicina e le squadre iniziano con i primi sondaggi e trattative. Laper la sessione invernale die alla ricerca di un terzino destro in grado di far rifiatare Cuadrado. I bianconeri hanno messo glisul terzino destro classe 2003 del Lione. Il giovane francese rispecchia l’identikit per rinforzare la difesa bianconera del presente e del futuro. L’Olympique Lione per sedersi al tavolo delle trattative e liberare il proprio terzino chiede 15-20 milioni. I bianconeri dovranno stare attenti alla concorrenza delle squadre inglesi e spagnole interessati al talento del Lione., l’identikit diCome già detto sopra, la ...