Calcio | Karim Benzema si fa male in allenamento | out sicuramente al debutto con l’Australia | Mondiale a rischio?

(Di sabato 19 novembre 2022) Si fa sempre più complicato il cammino di avvicinamento della Francia aldi2022, in programma dal 20 novembre al 18 dicembre in Qatar. Le ultime notizie dal ritiro dei Bleus infatti non sono incoraggianti e riportano un nuovo infortunio per il fresco Pallone d’Oro. Il centravanti del Real Madrid era rientrato in gruppo da poco con la selezione transalpina dopo giorni di lavoro a parte per un problema muscolare, prima di lasciare il campo infortunato durante l’andato in scena oggi pomeriggio. A questo puntosalteràil match d’esordio controdel 22 novembre, ma ilè quello di dover rinunciare all’intera rassegna iridata. La punta dei campioni mondiali in ...

DOHA (Qatar) - AllarmeBenzema per la Francia di Didier Deschamps , ad appena 3 giorni dal debutto nel Mondiale contro l' Australia previsto per il prossimo martedì 22 novembre. A tenere con il fiato sospeso i ...Mondiale a rischio perBenzema. Il centravanti della nazionale francese, infortunatosi oggi durante l'allenamento, si sottoporrà in serata alle visite mediche per determinare la natura e la gravità del suo infortunio. ...Il Pallone d'Oro ha accusato un problema fisico e si sta sottoponendo a ulteriori controlli. Out sicuramente per l'esordio contro l'Australia ma si teme l'esclusione dall'intero torneo ...A tenere con il fiato sospeso i campioni del mondo, arrivati in Qatar senza alcuni big infortunati (come Kanté e Pogba) e già orfani di Nkunku (messo ko in allenamento da Camavinga), sono ora le ...