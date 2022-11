Calcio a 5 | terzo ko per il GG Team Wear Benevento

(Di sabato 19 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiko in questa stagione per il GG5, sconfitto sul campo del Pirossigeno Cosenza (5-3) con i sanniti che hanno vanificato nella ripresa il vantaggio di 3-1, complici anche delle decisioni arbitrali molto discutibili. In avvio calabresi subito in vantaggio con Poti, ma sessanta secondi dopo Arvonio ha ristabilito la parità. All’8 la rete di Milucci ha permesso ai giallorossi di portarsi sull’1-2 e nei restanti minuti non sono mancate le occasioni su entrambi i fronti, con il palo che ha salvato Mambella su un tiro di Sanz. Nella ripresa, una ripartenza finalizzata da Rennella al 6’ (assist di Arvonio) ha consentito ai sanniti di portarsi sull’1-3, ma il Cosenza si è rifatto sotto un minuto dopo con il 2-3 di Petragallo. Al 9’, invece, è ...

Il"osservato speciale" dell'Inter durante i mondiali dovrebbe essere Darko Lazovic . A differenza di Sosa (24 anni) e Robinson (25 anni), il serbo è un giocatore più maturo (ha 32 anni) e ...Il Pordenone capolista riceve il Novara, che èa tre punti dai friulani appaiato proprio ai gardesani; in mezzo, a - 2 dalla vetta, il Renate che riceve invece la Pro Sesto, vera sorpresa di ... Fifa, Infantino corre da solo per un terzo mandato Sta per prendere il via tra poco più di 48h il Mondiale in Qatar, un evento storico che, scriverà un pagina di Calcio e resterà nella memoria di tutti i tifosi.Conto alla rovescia, domani - domenica 20 novembre - scatta il Mondiale in Qatar, il primo in inverno della storia del calcio ma anche il ...