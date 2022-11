Btp Italia | quanto puoi guadagnare | il trucco e la cifra clamorosa

(Di sabato 19 novembre 2022) La diciottesima emissione del BTPha riscosso grande successo e ha fatto registrare il sesto miglio risultato di sempre: soprattutto i piccoli risparmiatori hanno trovato particolarmente interessanti le caratteristiche di questo BTP, segno che famiglie e privati vogliono proteggere i propri risparmi al cospetto di un'inflazione che galoppa ed è ormai arrivata all'11,8%. Dal 14 al 16 novembre, i tre giorni dell'emissione, hanno sottoscritto il BTPben 255.753 risparmiatori, per un valore pari a 7,28 miliardi di euro. Considerando anche gli investitori istituzionali, la raccolta ha sfiorato i 12 miliardi. Ma perché questo BTPè piaciuto così tanto aglini? Innanzitutto ha una scadenza a 6 anni e un tasso cedolare reale annuo definitivo pari all'1,6%. Inoltre ...

