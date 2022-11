Bridgerton | Phoebe Dynevor si è fidanzata con un famosissimo attore di Hollywood? Il gossip

(Di sabato 19 novembre 2022) Nella famosissima serie tvla bella Daphnesi innamora e poi sposa il Duca di Hastings, ma nella realtà pare che– l’attrice che interpreta Daphne – siacon undi. Stiamo parlando di Andrew Garfield, famoso soprattutto per aver dato il volto a Spider- Man. È stato The Sun a rivelare il flirt tra l’attrice e Andrew, nato a quanto pare all’after party dell’evento GQ Man Of The Year Awards. Inoltre, The Sun ha contattato una persona molto vicino alla coppia che gli ha confermato la liaison in corso con queste parole: Andrew esi sono piaciuti subito, c’è stata un’attrazione immediata. Condividono tante cose. Non si tratta di un incontro di una sera, dopo ...

