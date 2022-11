Brad Pitt | il flirt con Ines infiamma il gossip | ecco chi è la nuova fiamma

A 59 annirimane un buon partito per il mondo del gossip, al di là delle polemiche per la sua burrascosa separazione da Angelina Jolie : nemmeno il tempo di archiviare la mai provata relazione con ...L'opera è profondamente amata dal regista , tanto da aver già ispirato il personaggio di Cliff Booth interpretato dain C'era una volta a Hollywood . Stick non sarebbe tuttavia il primo ...Ines de Ramon, ex moglie del Paul Wesley di The Vampire Diaries, è stata paparazzata con Brad Pitt: il gossip si scatena sul presunto nuovo flirt dell'attore. Ci sono prove29 anni, un lavoro nel settore gioielli e un ex marito famoso: tutto sulla nuova "fiamma" di Brad Emily Ratajkowski è stata fotografata con Pete Davidson, ma Brad Pitt non sembra averla presa male. An ...