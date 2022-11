Boxe | Matteo Signani si riprende il titolo europeo dei pesi medi | ko tecnico per Prestot

(Di sabato 19 novembre 2022)da urlo. L’espertissimo pugile italiano a 43 anni si è ripreso con merito ildeicontro il francese Anderson, battendo il campione per kocon un violentissimo gancio sinistro che manda al tappeto il transalpino. Si tratta del dodicesimo kosu trentadue vittorie per l’azzurro, che dopo quattro mesi e mezzo dalla bruciante sconfitta si rifà con gli interessi. Una vittoria meritatissima festeggiata con il cappello della Guardia Costiera di cui fa parte, una serata da incrorniciare in quel di Savignano sul Rubicone. IN AGGIORNAMENTO SportFace.

Vincenzo La Femina avrebbe dovuto difendere la cintura tricolore controLecca, ma questo ... 5KO); il romagnolo Nicolò Amore, peso superleggero della Ring SideRimini, causa infortunio non ...A tifare perSignani e a spingerlo verso la corona continentale sarà anche chi si collegherà su Rai 2 dalle 23.15 (orario approssimativo di inizio del match) per il main event di una serata ...Tutto pronto per l'incontro tra Matteo Signani e Anderson Prestot. In palio, per la seconda volta, c'è il titolo europeo dei pesi medi. Nel primo incontro (vinto da Prestot per decisione tecnica) non ...