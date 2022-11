Bonus trasporti da 60 euro per gli abbonamenti | a chi spetta e come fare richiesta - GUIDA

... mentre la riduzione degli investimenti ha riguardato principalmente il settore deie ... Per quanto riguarda la transizione 4.0 l'ammontare deierogati è stato di 2,2 miliardi per un ...18 e gli abbonamenti mensili acquistabili con il "" ed osserverà i seguenti orari di apertura e chiusura: - lunedì dalle ore 05:00 alle ore 13:00; - dal martedì al sabato dalle ore 05:...Sciopero del trasporto pubblico il 2 dicembre. Lo annuncia la sigla sindacale Usb a seguito ''della fumata nera'' nell'incontro che si è tenuto oggi presso la Prefettura di Napoli tra l'organizzazione ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...