Bonus auto | tornano gli incentivi per veicoli non inquinanti e infrastrutture ricarica elettrica - GUIDA

... diversa e autonoma, rispetto alcarburante da 200 euro previsto dall'articolo 2 del Dl 21/... Un caso tipico potrebbe riguardare gli assegnatari di un'aziendale a uso promiscuo: il valore ...Questo è un grandeper tutti gli utenti dielettriche, che potranno così approfittare anche della vasta rete di ricarica rapida dell'azienda, con oltre 35.000 stalli in tutto il mondo che ...Bonus auto, tornano gli incentivi per veicoli non inquinanti e infrastrutture ricarica elettrica. Nuovi incentivi per l’acquisto di auto non inquinanti ...Uno degli ultimi atti del Governo Draghi è al palo in assenza della piattaforma telematica: e per fare richiesta c’è tempo fino al 31 dicembre ...