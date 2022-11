Bonucci nella bufera | una tifosa sale sul pullman | la reazione dello juventino

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 19 novembre 2022) La Nazionale italiana si prepara in vista dei prossimi appuntamenti, la squadra di Roberto Mancini è reduce dalla bella prestazione contro l’Albania. Gli azzurri hanno fallito la qualificazione al Mondiale in Qatar, è iniziato un nuovo progetto e i primi risultati sono stati all’altezza. Continua la preparazione in vista della partita amichevole contro l’Austria, nel frattempo è scoppiato il caso. La stagione del difensore della Juventus è stata dai due volti, il calciatore non è più un uomo inamovibile nelle idee dell’allenatore Massimiliano Allegri e non è da escludere un addio entro i prossimi mesi. Anche in Nazionale la situazione è ancora incerta. Ladi“L’allenatore ti invita a salire, mati caccia”, è la didascalia di un VIDEO pubblicato da unae diventato ...