Bolzano | ergastolo per Benno Neumair | uccise i genitori

In aula a, nel corso della sua arringa, Moccia ha detto che la richiesta diformulata dalla Procura è "una condanna a morte. Ciò che la legge prevede per i terroristi, per i ...E' stato condannato alla pena dell'dalla corte d'assise diper aver ucciso il padre peter e la madre laura nel tardo pomeriggio del 4 gennaio 2021 a. Aveva poi gettato i loro corpi nell'Adige. Per il duplice ...In aula a Bolzano, nel corso della sua arringa, Moccia ha detto che la richiesta di ergastolo formulata dalla Procura è "una condanna a morte. Ciò che la legge prevede per i terroristi, per i ...La sorella di Benno dopo la sentenza: «Se qualcuno mi avesse detto prima quanto dolore sarebbe stato, avrei pensato di non farcela» (foto DLife) ...