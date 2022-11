Bolzano | Benno Neumair condannato all' ergastolo | uccise i genitori

La difesa diNeumair L'avvocato difensore diNeumair, Flavio Moccia, aveva chiesto le attenuanti generiche per il suo assistito. In aula a, nel corso della sua arringa, Moccia ha ......dalla corte d'assise diper aver ucciso il padre peter e la madre laura nel tardo pomeriggio del 4 gennaio 2021 a. Aveva poi gettato i loro corpi nell'Adige. Per il duplice...La difesa di Benno Neumair L'avvocato difensore di Benno Neumair, Flavio Moccia, aveva chiesto le attenuanti generiche per il suo assistito. In aula a Bolzano, nel corso della sua arringa, Moccia ha ...BOLZANO - Condanna all'ergastolo per Benno Neumair, accusato dell'omicidio e dell'occultamento dei cadaveri dei genitori, Laura Perselli e Peter Neumair. La sentenza è ...