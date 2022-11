Bolzano | Benno Neumair condannato all' ergastolo | uccise i genitori

(Di sabato 19 novembre 2022) Leggi Anche Coniugi uccisi a, Madè: 'non mi ha mai cercata, il suo pentimento è ancora lontano' La Corte ha accolto in toto le richieste dell'accusa, condannandoall'...

Leggi anche, quandodiceva: "Io pentito, li ho uccisi: ero fuori da realtà" Ripercorriamo la vicenda. Il 4 gennaio del 2021uccide i genitori, Peter Neumair e Laura Perselli, e ...Leggi Anche Coniugi uccisi a, Madè Neumair: 'non mi ha mai cercata, il suo pentimento è ancora lontano' La Corte ha accolto in toto le richieste dell'accusa, condannandoall'ergastolo sia per l'omicidio del ...Questa la dura sentenza nei confronti del 31enne bolzanino che aveva ucciso i genitori Ergastolo e isolamento diurno per un anno. È la condanna nei confronti di Benno Neumair. La sentenza è stata lett ...Il 4 gennaio del 2021 uccide i genitori , Peter Neumair e Laura Perselli, e getta i corpi nell’Adige. Oggi, dopo un anno e 10 mesi, la Corte ...