Bolzano | Benno Neumair condannato all’ergastolo per l’omicidio dei suoi genitori

(Di sabato 19 novembre 2022) È stato, il trentunenne reo confesso deldei– Laura e Peter – e della soppressione dei loro cadaveri. La sentenza arriva dalla Corte d’assise di, presieduta dal giudice Carlo Busato, che per diverse ore si è riunita in camera di consiglio per deliberare sul caso di. L’accusa – rappresentata dai pm Igor Secco e Federica Iovene – aveva chiesto l’ergastolo e un anno di isolamento diurno in carcere. A sostegno della loro richiesta, i due sostituti procuratori hanno detto che il duplice omicidio disarebbe stato commesso «con piena coscienza e volontà». Gli avvocati difensori Flavio Moccia e Angelo Polo hanno fatto leva sulla confessione ...

Era il 28 maggio 2021 e, a parlare all'Adnkronos dal carcere di, eraNeumair, all'epoca da 4 mesi in cella per l'omicidio e l'occultamento dei cadaveri di suo padre Peter Neumair e di ...La difesa di Benno Neumair L'avvocato difensore di Benno Neumair, Flavio Moccia, aveva chiesto le attenuanti generiche per il suo assistito. In aula a Bolzano, nel corso della sua arringa, Moccia ha ...