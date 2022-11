Berlusconi | Un milione di posti di lavoro eliminando le autorizzazioni

(Di sabato 19 novembre 2022) AGI - A 28 anni dalla prima volta che lo promise, nel 1994, Silviorispolvera uno dei suoi slogan di battaglia: undi nuovidi. Lo fa a casa sua, a Milano, in via Monti, zona centrale ed elegante della città, dove tra palloncini e canzoni inno del partito, taglia il nastro della sede regionale in vista delle prossime elezioni. Nel suo discorso si concentra sulla legge di bilancio. L'idea che dovrebbe portare all'assunzione di undi lavoratori è inserire una norma che dovrebbe "eliminare lepreventive per chi vuole fare una casa, aprire una farmacia o un ristorante". "Normalmente i Comuni impiegano mesi e, nei miei confronti, hanno impiegato anni e poi non me le hanno date - spiega l'ex premier, strappando una risata ai militanti ...

...33:12, torna il suo cavallo di battaglia: "Proporrò norma da 1di posti di lavoro" Nell'ambito della Legge di Bilancio 'la mia idea è una norma per produrre oltre undi ......una norma in grado di produrre 'undi posti di lavoro' tramite l'abolizione delle autorizzazioni preventive in edilizia e non solo. Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio, ...Manovra - Aiuti alle famiglie numerose e taglio del cuneo fiscale di 3 punti (dai 2 attuali) per i redditi fino a 35 mila euro lordi l'anno. La legge di bilancio 2023 entra ...Il presidente di Forza Italia, accompagnato dalla compagna Marta Fascina, taglia il nastro della nuova sede del partito, in Via Vincenzo Monti a Milano ...