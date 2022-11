Berlusconi | Stop autorizzazioni preventive per costruire casa | basterà una raccomandata

Il Fatto Quotidiano

E' quanto ha detto a Milano il presidente di Fi Silvio... imprese e famiglie, ma come promesso ci sarà loalla Fornero e l'avvio di Quota 41, ...33:12, torna il suo cavallo di battaglia: "Proporrò norma da 1 milione di posti di lavoro" Nell'... Berlusconi: “Stop alle autorizzazioni preventive per costruire casa, basterà una raccomandata” Stiamo lavorando alla legge di bilancio e delle tante idee che stiamo seguendo due sono mie: una è quella di eliminare le autorizzazioni preventive per chi vuole realizzare una casa, ristrutturarla e ...AGI/Vista - Stiamo lavorando alla legge di bilancio e delle tante idee che stiamo seguendo due sono mie: una è quella di eliminare le autorizzazioni preventive per chi vuole realizzare una casa, ristr ...