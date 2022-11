Berlusconi “Ripartiamo da Milano per riconquistare l’Italia”

(Di sabato 19 novembre 2022)(ITALPRESS) – “daperl”Italia”. Lo ha detto Silvio, presidente di Forza Italia, oggi all’inaugurazione della nuova sede del partito in Via Vincenzo Monti 92, nel capoluogo lombardo.“Questa non è soltanto l’inaugurazione di una sede di Forza Italia ma un fatto simbolico, da qui vogliamo ripartire per conquistare tutta, per avere sede in tutti i Comuni italiani perchè riteniamo di essere ancora indispensabili al nostro Paese – ha sottolineato-. Noi siamo portatori di quei valori fondamentali di una democrazia: la generosità, la cristianità, il liberalismo, la concretezza, l’efficienza e la determinazione. E soprattutto il rispetto degli altri e della libertà”.“Nell’ambito della Legge di Bilancio a ...

MILANO " "da Milano per riconquistare l"Italia". Lo ha detto Silvio, presidente di Forza Italia, oggi all'inaugurazione della nuova sede del partito in Via Vincenzo Monti 92, nel capoluogo ...inaugura la sede di Forza Italia a Milano: 'Da quiper conquistare l'Italia'Il leader di Forza Italia inaugura la nuova sede milanese del partito in un seminterrato della centralissima via Vincenzo Monti: sui muri i manifesti della ...Idee in sede di Legge di Bilancio, Berlusconi: "Un fatto simbolico da cui vogliamo ripartire per conquistare tutta l'Italia".