Berlusconi | “Ho due idee per un milione di posti di lavoro”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 19 novembre 2022) (Adnkronos) – “Undidi”. Silvioda Milano lancia la sua ricetta – un evergreen di solito sbandierato in campagna elettorale – che assicura, porterà le aziende a poter di nuovo assumere in massa. Con il combinato disposto tra lo stop alle pratiche per i permessi edilizi, per permettere di aprire cantieri in 24 ore e sgravi fiscali alle imprese che assumono. Misure che il fondatore di Forza Italia spiega saranno nella prossima finanziaria “metteremo in campo il meglio di noi per riuscire ad ottenere queste cose, anche se magari non sono nelle corde dei nostri alleati”. Precisazione che gli permette di rivendicare l’autonomia di Forza Italia nella coalizione: “Siamo i portatori in Italia dei valori della democrazia. La generosità, la cristianità, il liberalismo. E soprattutto il rispetto ...