Beetlejuice 2 | Catherine O’Hara tornerà nel sequel del film

(Di sabato 19 novembre 2022), interprete di Delia Deetz indi Tim Burton, si sarebbe unita al cast di2, attesodeldel 1988. Laavrebbe accettato di partecipare a2, unendosi ad altre star di ritorno come Winona Ryder e Michael Keaton. Tuttavia, la sua partecipazione non è stata confermata ufficialmente. Come riporta The Direct, nel 2016 l’attrice di Home Alone aveva espresso interesse per undi, insieme al marito Bo Welch, designer di produzione. “Vorrei poterlo fare ma non ho sentito nulla. Ho conosciuto mio marito in quel, lui ha progettato le scenografie, quindi ci piacerebbe molto essere coinvolti entrambi“, ha detto la ...

Everyeye Cinema

2:'O Hara ritorna nel cast del film Ecco le ultime news sull'atteso sequel della ...Da tempo è noto chi ricopre il ruolo di Morticia e Gomez Addams:Zeta - Jones e Luis ... Edward in Edward mani di forbice , Lydia in, Victor ne' La sposa cadavere e tanti altri ... Beetlejuice 2, nel sequel potrebbe tornare un personaggio iconico Un ritorno inaspettato potrebbe concretizzarsi nel sequel di Beetlejuice - Spiritello porcello, cult di Tim Burton.According to the report, O'Hara has signed on to play Delia again in Beetlejuice 2. Back in 2016, O'Hara addressed the possibility of returning to the role during the Canadian Screen Awards (via That ...