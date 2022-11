Basket | Serie A 2022-2023 | Varese piega Venezia in casa | Verona corsara a Reggio Emilia

(Di sabato 19 novembre 2022) Si sono conclusi da poco i due anticipi previsti per la settima giornata dellaA di. Ad inaugurare il programma della serata sono state l’Openjobmetise l’Umana Reyer, mentre alle 20:30 è toccato all’UNAHotelscontro la Tezenis. Scopriamo insieme come sono andate queste due sfide. OPENJOBMETIS-UMANA REYER93-90 (20-16, 27-23, 26-30, 20-21) Successolingo per l’Openjometis sull’Umana Reyerin voltata col punteggio di 93-90. Sono i lombardi a mettere per primi la freccia dopo 10’ (2’-16), nonostante diverse volte la Reyer riesca a pareggiare prontamente i conti. Anche nella seconda frazione l’Openjobmetis detta i ritmi del gioco, ...

Eurosport IT

Big match della nona giornata del campionato diA tra Dinamo, priva di Gustavsson, fermatasi nel G4 di Eurocup contro la Roche e Geas Sesto San Giovanni, che arriva da quattro vittorie nelle ...Ancora una vittoria esterna per la SiazPiazza Armerina nel campionato diC Gold. I cestisti armerini hanno espugnato il parquet del Castanea Messina per 56 " 81. Visite: 10 Basket, Serie A - Assist-laser incredibile di Andrea Cinciarini per il taglio di Osvaldas Olisevicius Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Coach Mazzon: "Abbiamo pagato l’inesperienza nei primi minuti ma sono orgoglioso delle ragazze per aver prodotto 21 assist e 4 giocatrici in doppia cifra" ...