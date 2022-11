Bam Art in evolution

atleticanotizie |

In questa esposizione realizzata dasrl in collaborazione con Studio Philip Colbert e Catherine ... Van Gogh Museum di Amsterdam, ModernMuseum di Shanghai, Hong Kong Museum of, Multimedia ...... visitabile fino all'8 gennaio, realizzata dasrl in collaborazione con Studio Philip Colbert e ... dalla Tate Modern di Londra al Van Gogh Museum di Amsterdam, dall'Hong Kong Museum ofal ... La 21^ Gruppo Bossoni Brescia Art Marathon evento ufficiale di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 We look at visual artist Carrie Mae Weems and her protégé Camila Rodríguez Triana from the most recent iteration of the Rolex Arts Initiative, which pairs rising creative stars with masters in their f ...The 36-year-old star is expected to curate a dynamic series of concerts, films, dance, performance art, and theater pieces that will honor the intergenerational and genre-spanning impact of ...