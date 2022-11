B1 | derby fatale | l’Olimpia Volley cede ad Arzano

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 novembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiSan Salvatore Telesino (Bn) –San Salvatore Telesino esce sconfitta ma non ridimensionata dalcampano con la Lu.Vo Barattoli, ora capolista del Girone E di Serie B1 femminile. Una gara carica di emozioni fino alla fine, con in campo due grandi squadre. A portare a casa l’intera posta in palio 3 a 1 il conteggio dei set (25-20; 28-30; 25-18; 25-20 i parziali) sono proprio le napoletane capaci di essere più lucide nei momenti chiave del match e brave a commentare meno errori. Le scelte Coach Eliseo mette in campo la solita Olimpia con Barbara Bacciottini al palleggio, Alessandra Marino e Kerol Milano a schiacciare, Raquel Ascensao Silva opposto, Ylenia Vanni e Marlene Ascensao Silva centrali e Alessia Luraghi libero. Spazio a gara in corso anche per Lorenza Russo, ...