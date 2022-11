Azione | si va verso la nomina di Mara Carfagna come presidente

Leggi su lopinionista

(Di sabato 19 novembre 2022) NAPOLI – “Oggi eleggeremo, una personalità per noi molto importante anche per riuscire a parlare al Sud Italia”. A dirlo è il leader diCarlo Calenda, arrivato a Napoli per l’assemblea nazionale del partito. “Non è un caso che facciamo a Napoli questo incontro. C’è un lavoro da fare per recuperare rappresentanza di chi pensa che il Sud non è condannato all’assistenzialismo e invece può emanciparsi, avere industrie, servizi, istruzione, sanità. E’ la nostra priorità nei prossimi mesi”, conclude l’ex ministro dello sviluppo economico. L'articolo L'Opinionista.