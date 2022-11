Azione | Mara Carfagna eletta nuova presidente del partito

L'assemblea nazionale di, in corso al teatro Politeama a Napoli, ha deliberato con l'83,8% l'elezione diCarfagna a nuovo presidente del partito. I voti contrari sono stati il 10,6% mentre gli astenuti sono il 5,6%...Lo ha dichiaratoCarfagna, parlamentare di, a margine dell'assemblea nazionale del partito a Napoli.Napoli, 19 nov. (askanews) - L'assemblea nazionale di Azione, in corso al teatro Politeama a Napoli, ha deliberato con l'83,8% l'elezione di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...