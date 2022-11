Azione | Calenda | nessun rischio che diventi ' stampella' Governo

Per Carlonon c'è nessuno rischio chepossa diventare 'stampella' del governo perché "noi a questo governo abbiamo sempre votato contro, poi se porterà delle cose positive voteremo a favore". "...Botta e risposta tra Carloe Marco Travaglio durante il talk Accordi&Disaccordi , in onda sul Nove con la ... "l'omogeneità nelle alleanze" die Italia viva nelle elezioni amministrative. ...Napoli, 19 nov. (askanews) - 'E' una manovra molto vuota, non c'è niente dentro. E' una manovra Salvini: tetto al contante, condoni, le pensioni ...“Letta e Calenda sui missili in Polonia Estremamente tempestivi e frettolosi. Stando alla loro reazione saremmo già dentro la terza guerra mondiale“. Così Andrea Scanzi nel suo intervento come ospite ...