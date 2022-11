Autonomia | Calderoli | pronto a riscrivere bozza | non spaccherò Italia

Nulla questio, infine, dasulla possibilità di abbinaree Presidenzialismo come sottolineato in particolare da Meloni e Fdi alla condizione però che non sia un pretesto per ...La proposta del Ministrosull'differenziata sta già creando tensioni anche all'interno della stessa maggioranza di governo, dopo aver provocato una specie di sollevazione da parte di alcuni governatori ...Roma, 19 nov. (askanews) - 'Chi ama la propria terra vuol bene a Paese. Sono pronto a riscrivere la bozza sull'autonomia differenziata. Guardo ...Il ministro fa buon viso: "Il mio testo Sono semplici appunti". Sud in rivolta per la misura che lega i finanziamenti alla spesa. Fratelli d’Italia e azzurri ora spingono per cambiare la norma ...