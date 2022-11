Atp Torino | Djokovic dà spettacolo in campo e fuori | “Conosco la fame | mi sono sudato ogni euro”

(Di sabato 19 novembre 2022) Novakè il primo finalista nel singolare alle Atp Finals di. Il serbo batte Fritz per 2-0 con i parziali di 7-6, 7-6 dopo un’ora e 56 minuti di partita. Il tennista di Belgrado attende di conoscere chi sarà il suo avversario nella finalissima di domani: a giocarsi l’altro postoRuud e Rublev, che scenderanno inalle 21 al Pala Alpitour. Il tennista serbo ha ringraziato il pubblico italiano “Credo che questo tipo di vittorie valgano doppio perché non ti senti al massimo ma riesci ancora a vincere contro un grande giocatore”. Così, il tennista serbo nella conferenza stampa post partita. Conferenza che ha riservato momenti effervescenti. “Per prima cosa grazie che siete venuti e per il supporto – ha detto -, si sentiva sul, specialmente negli ultimi punti del secondo set. ...

