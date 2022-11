ATP Finals 2022 | Casper Ruud | “Non pensavo di raggiungere la finale | quest’anno ho migliorato il servizio ed il rovescio”

Leggi su oasport

(Di sabato 19 novembre 2022)compie una piccola grande impresa e si qualifica per l’atto conclusivo delle ATP, centrando così il miglior risultato della carriera sul veloce dopo aver giocato laal Roland Garros e agli US Open. Il norvegese ha avuto la meglio per 6-2 6-4 sul russo Andrey Rublev e domani se la vedrà con il serbo Novak Djokovic. “Onestamente nondiladi domani e questo dimostra che qualche volta bisogna credere di più in noi stessi. Sono arrivato qui a Torino e stavo facendo un po’ di fatica ad esprimere il mio tennis, ma sapevo di dover giocare al meglio per avere delle chance. Diciamo che ho salvato il meglio per la fine“, le parole a caldo del n.4 ATP. “C’è ancora un match da ...