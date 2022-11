Atalanta | interesse per Zaynutdinov del CSKA Mosca | la situazione

(Di sabato 19 novembre 2022) Bakhtiyorsarebbe il nome più caldo per l’in caso di una partenza di Hans Hateboer. LaBakhtiyor, esterno del, sarebbe il nome più caldo in caso di una partenza di Hans Hateboer per l’. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore sarebbe valutato dal club russo 4 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

