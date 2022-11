Assegno unico e universale 2022 per i figli | gli importi previsti e come fare richiesta - GUIDA Inps

FOTOGALLERY Ansa/Ipa Continua gallery %s Foto rimanenti Politica Manovra, da bonus ad: le novità sul tavolo del governo Il premier Giorgia Meloni ha incontrato esponenti dell'esecutivo ...Le novità sul tavolo del governo dovrebbero essere rappresentate dal raddoppio da 100 a 200 euro della maggiorazione forfettaria dell'universale per i nuclei familiari con quattro o ...Giorgia Meloni e il suo Esecutivo sono al lavoro su una serie di misure per la prima manovra, fra cui l'Iva azzerata su pane e latte.Leggi su Sky TG24 l'articolo Governo Meloni, news. Manovra: più aiuti alle famiglie, iva zero per pane e pasta. LIVE ...