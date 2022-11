(Di sabato 19 novembre 2022) . Il governo Meloni sta per introdurre alcune modifiche importanti nei calcoli La prima grande modifica era arrivata otto mesi fa, quando diversi sostegni economici dedicate allecon figli erano stati riuniti per la prima volta in un bonus solo. Ora però l’L'articolo proviene da Inews24.it.

... pasta e latte e Iva ridotta al 5% sui prodotti per l'infanzia e assorbenti; ma anche quella di aumentare l'per le famiglie con più di 4 figli o con gemelli. Il pacchetto di misure a ...... fra le misure decise dal governo ci sarà l'azzeramento dell'iva su pasta, pane e latte per un anno, l'abbassamento dell'iva al 5% sugli assorbenti, l'aumento dell'per i figli che sarà ...Assegno Unico 2023, novità in vista: le famiglie italiane esultano. Il governo Meloni sta per introdurre alcune modifiche importanti ...ma anche quella di aumentare l'assegno unico per le famiglie con più di 4 figli o con gemelli. Il pacchetto di misure a favore della famiglia dovrebbe valere complessivamente un miliardo. Ma gli ...