Ascolti TV 18 novembre 2022 | auditel di ieri sera | Tale e Quale Show il Torneo contro Checco Zalone

Il brano Never Gonna Not Dance Again sarà presentato domenica 20sul palco degli ... Le altre canzoni, scelte tra oltre 250, sono al secondo posto a pari merito. SELEZIONE E SCELTA ...1' di lettura 18/11/2022 - "Acquaroli faccia il presidente della Regione Marche e nongli irresponsabili che discriminano un comune dall'altro per il colore politico. Chieda al ...9è ...Ascolti tv 18 novembre 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ...Simona Izzo e Ricky Tognazzi faranno compagnia ai “Lunatici” di Rai Radio 2 per la puntata in onda nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 novembre. I due ospiti ... due “lunatici” che ascoltano sempre ...