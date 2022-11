Antonino Spinalbese e Oriana | scenata di gelosia e poi ancora sotto le coperte

Leggi su biccy

(Di sabato 19 novembre 2022) I nuovi ingressi sono stati linfa vitale per il GF Vip e se Edoardo Tavassi ha portato una ventata di allegria e positività,Marzoli ha messo il giusto pepe in quella casa.ha trovato pane per i suoi denti e dopo due mesi in cui non si esponeva e si limitava a farsi rincorrere e adulare da Giaele De Donà e Antonella Fiordelisi, adesso ha ceduto. Mercoledì notte l’ex di Belen Rodriguez si è appartatolecon la bella spagnola e ieri ha anche rivelato cosa è successo in quella camera.Marzoli tornanoleper un secondo round. Giovedì pomeriggioha litigato con Edoardo Tavassi e subito dopo si è arrabbiata con ...